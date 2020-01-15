Стала известна прибыль, полученная Азербайджаном от проведенных в Баку соревнований по «Формуле-1».

Как сообщает аpasport.az, эти цифры были обнародованы на мероприятии, проведенном операционной компанией Baku City Circuit (BCC). По подсчетам Азербайджанской международной аудиторской компании PwC, от соревнований, проведенных в 2016-2019 годах, получена прибыль 506,3 млн. долларов.

Эта сумма составляет прямую и косвенную прибыль, полученную от расходов лиц, приехавших в Баку в связи с «Формулой-1». Сюда входит прибыль, полученная в различных сферах экономики, в том числе от оказания профессиональных услуг, обслуживания в отелях и гостиницах, ресторанах, транспорте, социальных и культурных услуг, в сельском хозяйстве, почтовой и телекоммуникационной сферах, оптовой торговле, электро-, газо- и водоснабжении, в других секторах.

Minval.az