Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой активизировать формат грузино-российского диалога в Женеве.

Переговоры в Женеве являются единственным форматом политического диалога между Грузией и Россией, у которых нет дипломатических отношений с 2008 года.

«У нас есть единственный путь – путь дипломатии для начала более эффективных дипломатических действий. Я не раз говорила, что мы должны оживить Женевский формат и сделать его более активным», — сказала Зурабишвили в эфире Первого канала.

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