«Соседи Армении ревниво относятся к показателям ее экономического роста, и это нормально». Об этом заявил министр экономики Армении Тигран Хачатрян, на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения якобы обогнала по показателям ВВП на душу населения и Грузию, и Азербайджан

«Конечно, нужно подождать показателей ВВП за 2019 год. Здесь есть несколько статистических тонкостей, которые лучше объяснит Национальный статкомитет. Что же касается эмоциональной реакции наших соседей, то ее можно понять. Каждый хочет быть первым», — цитирует его ереванский «Спутник».

На слова Пашиняна отреагировал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он сыронизировал, что Армения «впервые опередила Грузию по объему ВВП», чего не случалось со времен Тиграна Великого», и даже в период его президентства, и во времена Шеварднадзе.

А президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан находится в высшей лиге, Армения – в третьей.

Minval.az