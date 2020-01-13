Президент Ильхам Алиев отмечает большую разницу между Азербайджаном и Арменией по всем макроэкономическим, военным и социальным показателям.

«Премьер-министр Армении в последнее время часто сравнивает Азербайджан и Армению и отмечает, что по некоторым показателям Армения опережает нашу страну. На самом деле, Азербайджан по всем показателям опережает Армению. Это видно по цифрам», — заявил Алиев в понедельник, выступая на совещании по итогам 2019 года.

По его словам, номинальный ВВП Азербайджана составляет $47,6 млрд, Армении — $13 млрд, т.е. разница в 3,7 раза, на душу населения — $4,8 тыс. в Азербайджане, $4,5 тыс. – в Армении.

«Наши валютные резервы составляют $51 млрд, Армении — $2 млрд, т.е. разница более чем в 25 раз. Внешнеторговый оборот Азербайджана составляет $33,6 млрд, Армении — $7,4 млрд (разница в 4,5 раза). Профицит внешней торговли у нас составляет $6 млрд, у Армении он вообще отрицательный и составляет $2,6 млрд. Инвестиции в экономику Азербайджана в 2019 году составили $13,5 млрд, Армении — $0,9 млрд», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев подчеркнул, что внешний долг Азербайджана составляет 17% ВВП, Армении – более 40% ВВП, валютные резервы Азербайджана 6,4 раза превышают внешний долг, у Армении эта разница составляет 2,3 раза.

Президент отметил, что среднемесячная зарплата в Азербайджане на декабрь 2019 года составляет $425, в Армении — $369, минимальная пенсия в Азербайджане — $118, в Армении — $55, средняя пенсия в Азербайджане — $154, в Армении — $84, безработица в Азербайджане – 4,8%, в Армении – 24%.

Президент добавил, что Азербайджан опережает Армению и в военной сфере. Согласно рейтингу сильнейших вооруженных сил Азербайджан занимает 52-ое место в мире, Армения – 96-ое. «По уровню воздушных сил мы занимаем 63-ье место, Армения – 86-ое, по уровню морских сил – мы на 67-ом месте, у Армении – вообще нет моря. По уровню обеспечения танками, мы находимся на 32-ом месте, Армения – на 78-ом», — сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Армения находится в политическом, экономическом, транспортном и инвестиционном тупике и эта ситуация продолжится пока не будут освобожденные оккупированные азербайджанские территории.

«Все эти изложенные мной цифры являются реальными, а не фантастическими, как у армянского руководства. Говоря спортивной терминологией, Азербайджан находится в высшей лиге, Армения – в третьей лиге», — добавил Алиев.

Minval.az