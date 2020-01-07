Премьер-министр Никол Пашинян оставил запись на своей странице Facebook о региональном лидерстве Армении по показателю ВВП на душу населения по итогам 2019 года.

«Дорогой народ, помнишь, я с трибуны парламента заявил, что по итогам 2019 года обгоним Грузию по ВВП на душу населения, а в 2020 году и Азербайджан. Выяснилось, что по итогам 2019 года мы обогнали и Грузию, и Азербайджан, став лидирующей страной на Южном Кавказе», — провозгласил Пашинян, добавив, что таковы официальные данные МВФ.

Но спустя некоторое время, вновь ссылаясь на данные МВФ, Пашинян «отредактировал» самого себя и заявил, что Армения обошла лишь Грузию. Далее он голословно выразил уверенность, что по показателю ВВП на душу населения Армения обойдет Азербайджан в наступившем году.

Согласно докладу международной финансовой структуры, доля ВВП, выпадающая на душу населения в Армении по итогам 2019 года, составила $ 4,53 тыс., в Грузии — $ 4,29 тыс., тогда как в Азербайджане данный показатель составил $ 4,69 тыс.

Minval.az