Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академика Хошбахта Юсифзаде с 90-летним юбилеем.
В тексте поздравления, опубликованного на странице Мехрибан Алиевой в Instagram, говорится:
«Сегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академику Хошбахту Юсифзаде. Хошбахт муаллим – живая легенда, вписавшая яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана. Как истинный представитель азербайджанской интеллигенции, он, благодаря своим личным качествам, знаниям, богатому опыту, научной и практической деятельности, завоевал искреннюю любовь и уважение всего нашего народа.
В этот знаменательный день от всей души поздравляю Хошбахт муаллима по случаю 90-летнего юбилея и награждения высшей государственной наградой Азербайджанской Республики — орденом «Гейдар Алиев», желаю ему крепкого здоровья и передаю свои наилучшие пожелания!»
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✔Bu gün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadənin 90 yaşı tamam olur. Xoşbəxt müəllim Azərbaycanın neft salnaməsinə parlaq səhifələr yazmış canlı əfsanədir. O, əsl Azərbaycan ziyalısı kimi şəxsi keyfiyyətləri, biliyi, zəngin təcrübəsi, elmi və əməli fəaliyyəti ilə bütün xalqımızın səmimi sevgi və hörmətini qazanmışdır. Bu əlamətdar gündə Xoşbəxt müəllimi 90 illik yubileyi və Azərbaycan Respublikasının ən yüksək dövlət təltifi olan «Heydər Əliyev» ordeni ilə təltif edilməsi münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı diləyir və ən xoş arzularımı çatdırıram! ✔Сегодня исполняется 90 лет первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, академику Хошбахту Юсифзаде. Хошбахт муаллим – живая легенда, вписавшая яркие страницы в нефтяную летопись Азербайджана. Как истинный представитель азербайджанской интеллигенции, он, благодаря своим личным качествам, знаниям, богатому опыту, научной и практической деятельности, завоевал искреннюю любовь и уважение всего нашего народа. В этот знаменательный день от всей души поздравляю Хошбахт муаллима по случаю 90-летнего юбилея и награждения высшей государственной наградой Азербайджанской Республики — орденом «Гейдар Алиев», желаю ему крепкого здоровья и передаю свои наилучшие пожелания!