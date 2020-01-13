Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.

Ранее Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи» заявил, что 20 июня 2019 года во время беспорядков в Тбилиси, «власти Грузии висели на волоске» и «режим должен был быть свергнут, однако момент был упущен». Представители действующих властей Грузии расценили слова экс-президента как признание в попытке свержения руководства страны. МВД Грузии продолжает расследование июньских событий, а после слов Саакашвили намерено провести «соответствующие следственные действия», которым будет «дана правовая оценка».

«Высказывания Саакашвили о том, что «можно было свергнуть власть, но момент был упущен», представляют собой достаточное основание для подозрения, что попытка свержения власти 20 июня осуществлялась непосредственно при участии и руководстве Саакашвили», — сообщила в понедельник пресс-служба МВД.

Minval.az