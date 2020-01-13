Федеральная служба исполнения наказаний России в ответ на запрос армянских СМИ отказалась раскрывать место отбывания наказания пожизненно осужденного в Армении Валерия Пермякова.

«Предоставление сведений, относящихся к личным данным осужденных, материалов личного дела или иной контактной информации противоречит Федеральному закону Российской Федерации», — говорится в ответе пресс-бюро ФСИН России. Его приводит ереванский «Спутник».

На этом основании, как отмечается в сообщении, запрос не может быть удовлетворен.

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