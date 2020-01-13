Расшифровка бортовых самописцев разбившегося при взлете в аэропорту Алматы самолета авиакомпании Bek air позволила определить приоритетную версию причин катастрофы, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в Комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия», — говорится в сообщении на сайте МАК.

По решению Комиссии по расследованию, МАК совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и EASA начаты работы по математическому моделированию полета, проводимого в целях установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь наземного обледенения и др.), анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа.

Как уточнили в МАК, в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) — Приложением 13 к Чикагской конвенции, в расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды).

Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись параметрического самописца.

В МАК также отметили высокую организацию работ, оперативность и профессионализм членов Комиссии по расследованию и технических специалистов Казахстана.

Minval.az