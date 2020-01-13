Звезда мировой оперной сцены Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян. Об этом пишет «Спутник» со ссылкой на интернет-портал Forumopera.com.

Артисты должны были вместе выступать 7 февраля в рамках Дрезденского оперного бала.

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился восемь раз в период до 1939 года до начала Второй Мировой войны. В 2006 году бал был возрожден к 800-летию с момента основания Дрездена и с тех пор проводится ежегодно. Участниками большого зимнего торжества ежегодно становятся свыше десяти тысяч жителей и гостей саксонской столицы.

Дрезденский оперный бал собирает представителей политической, артистической и бизнес-элиты не только Европы, но и других стран.

Minval.az