В зоне оползня на правом склоне магистральной дороги между Бадамдаром и 20-м участком сохраняется напряженная ситуация.

Об этом сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов, передает Report.

По его словам, сотрудники службы все еще находятся на данной территории, и исследования продолжаются:

«Сдвинувшаяся на асфальт оползневая масса не убрана. В настоящее время в оползневой массе происходят мелкие обвалы».

Напомним, что утром 9 января оползневая зона в Бадамдаре активизировалась. Оползневая масса шириной примерно 100 метров сдвинулась в направлении магистральной дороги между Бадамдаром и 20-м участком.

Minval.az