Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами с перерывами возможны дожди, северо-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем — 6-8 градусов тепла, в Баку ночью — 3-5, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и поднимется с 762 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горах и предгорных районах — снег. Днем в большинстве районов будет без осадков. В отдельных местах ожидается туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Minval.az