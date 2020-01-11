Расследование обстоятельств крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air под Алматы может занять длительное время, заявил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко.

«Несмотря на усиленный режим работы, мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных происшествий занимает не менее нескольких месяцев, а иногда более года. В основном на сроки расследования влияет, и (всё — ИФ-К) зависит от глубины и объемов необходимых исследований. Следует принимать и чисто процедурные, временные факторы», — сказал Сороченко на пресс-конференции в пятницу в Нур-Султане (цитата по «Интерфаксу»).

В соответствии со стандартами, в расследовании также принимает участие уполномоченный представитель и советники из Нидерландов как государства-разработчика и изготовителя воздушного судна, добавил он.

«В связи с этим предусмотрена процедура, по которой комиссия на завершающем этапе расследования направляет проект окончательного отчета государству-разработчику, разработчик в течение 60 суток рассматривает и дает свои комментарии по проекту отчета. В дальнейшем проводятся процедуры по согласованию этих комментариев — принятия или отклонения. Таким образом, окончательных результатов расследования следует ожидать и с учетом этих временных факторов», — отметил Сороченко.

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