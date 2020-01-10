Могилевский областной суд Беларуси в пятницу приговорил к смертной казни двух братьев, признанных виновными в убийстве с особой жестокостью, говорится в сообщении правозащитного центра «Весна».

«Сегодня, 10 января, на выездном заседании Могилевского областного суда в Черикове судья вынес смертные приговоры в отношении двух братьев — Ильи Костина и Станислава Костина. Их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству с ними, и поджоге ее дома», — говорится в сообщении центра.

Приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.

Minval.az