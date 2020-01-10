1 февраля в Азербайджанском государственном академическом
театре оперы и балета состоится опера «Паяцы» Руджеро
Леонкавалло.
Эта популярная опера является одним из самых посещаемых и
кассовых спектаклей театра. Руководство оперного театра традиционно
придерживаясь в своей деятельности практики усиления спектаклей
приглашенными звездами оперного и балетного искусства и на сей раз в
целях повышения профессионального уровня спектакля пригласило
известных оперных грандов.
В этот день оперой будет дирижировать главный дирижер
Штутгартского театра оперы и балета, лауреат международных
конкурсов дирижеров Михаил Агрест. Его гастроли с большим успехом
проходили в Метрополитен-опера (США), Ковент-Гарден (Англия) и во
многих видных европейских оперных театрах и концертных залах.
В главной партии Канио выступит солист Тбилисского
государственного академического театра оперы и балета
им.З.Палиашвили — Народный артист Грузии, лауреат Государственной
премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз
Гугушвили.
На роль Тонио приглашен солист Большого театра России, лауреат
международных конкурсов вокалистов Анджей Белецкий.
В спектакле также примут участие Заслуженные артисты
Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов
(партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал
Агасиев (партия Крестьянина).