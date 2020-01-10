1 февраля в Азербайджанском государственном академическом

театре оперы и балета состоится опера «Паяцы» Руджеро

Леонкавалло.

Эта популярная опера является одним из самых посещаемых и

кассовых спектаклей театра. Руководство оперного театра традиционно

придерживаясь в своей деятельности практики усиления спектаклей

приглашенными звездами оперного и балетного искусства и на сей раз в

целях повышения профессионального уровня спектакля пригласило

известных оперных грандов.

В этот день оперой будет дирижировать главный дирижер

Штутгартского театра оперы и балета, лауреат международных

конкурсов дирижеров Михаил Агрест. Его гастроли с большим успехом

проходили в Метрополитен-опера (США), Ковент-Гарден (Англия) и во

многих видных европейских оперных театрах и концертных залах.

В главной партии Канио выступит солист Тбилисского

государственного академического театра оперы и балета

им.З.Палиашвили — Народный артист Грузии, лауреат Государственной

премии и международных конкурсов вокалистов, профессор Теймураз

Гугушвили.

На роль Тонио приглашен солист Большого театра России, лауреат

международных конкурсов вокалистов Анджей Белецкий.

В спектакле также примут участие Заслуженные артисты

Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов

(партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал

Агасиев (партия Крестьянина).

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