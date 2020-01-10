С 12 января проезд в автобусах №38 будет оплачиваться посредством BakıKart, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно информации, продолжается работа по внедрению системы безналичной оплаты за проезд и на других автобусных маршрутах.

Автобус №38 следует по маршруту: школа №227 — ж/ст Кешля — «Башня «SOCAR» — стадион «Интер Арена» — ул. Музаффара Нариманова — ст. м. «Кёроглу» — просп. Гейдара Алиева — ст. м. «Улдуз» — ул. Араз — ул. Ага Нейматулла — ст .м. «Нариман Нариманов» — ул. Фатали хана Хойского — больница №5 — ст. м. «Гянджлик» — парк «Деде Горгуд» — бывш. Насиминский рынок — ул. Самеда Вургуна — спорткомплекс «Олимпик Стар» — Медицинский университет и обратно.

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