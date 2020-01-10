11 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Утром местами ожидается туман. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 768 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются дожди, в некоторых горных местностях снег. В разных местностях туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Minval.az