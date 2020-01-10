Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила в административных единицах Польши — Люблинске и Великопольске птичий грипп высокой патогенности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности.

«В связи с этим принято решение о временном приостановлении импорта живой птицы и птицеводческой продукции из административных территорий Польши, где зарегистрирован птичий грипп высокой патогенности. Также, для усиления контрольных мер, сделано обращение в Государственный таможенный комитет в связи с дезинфекцией транспортных средств на таможенно-пропускных пунктах, прибывающих в страну из Польши, или проезжающих транзитом через указанные территории», — отметили в Агентстве.

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