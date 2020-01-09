На место крупного возгорания на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В Ухте на улице Заводская горит установка нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Ухтанефтепереработка», сообщили ранее представители экстренных служб региона.

Возгорание произошло на площади в одну тысячу квадратных метров. По данным МЧС РФ, пострадал один человек, он госпитализирован.

Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС в 16:55 по московскому времени. Пожару присвоен третий номер сложности.

К тушению привлекли 78 человек и 18 единиц техники.

По имеющимся данным, при проведении работ на заводе произошло возгорание нефтепродуктов.

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