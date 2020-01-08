Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил улучшения в Баку в последнее время правил соблюдения градостроительства, поручил устранить остающиеся недостатки.

«К сожалению, раньше правила градостроительства в некоторых случаях грубо нарушались и в различных частях Баку строились здания, которые полностью противоречили как нашему историческому прошлому, так и архитектурным стандартам. Это портило как внешний вид города, так и не учитывался коэффициент урбанизации. После моего распоряжения о смене руководства Госкомитета по градостроительству и архитектуре, уже начали соблюдаться правила», — сказал Алиев в среду, принимая нового председателя Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева.

Президент добавил, что все строительные компании и предприятия, занимающиеся строительством, должны иметь ввиду, что практике хаотичного строительства зданий и домов в столице пришел конец и все здания должны строиться в соответствии с правилами и архитектуры города, передает «Интерфакс».

«Город Баку должен развиваться только на основе генплана. Комитет получил новые функции, и ни одно здание не может быть построено без одобрения Комитета. Районные исполнительные органы не могут разрешить строительство какого-либо здания без одобрения комитета», — отметил президент.

Глава государства поручил Гулиеву создать группы мониторинга в Баку и в регионах страны, так как ранее наблюдались случаи, когда изымались земельные участки и в кратчайшие сроки строили здания. «После этого, мы сталкиваемся с фактом, когда эти здания и дома незаконным способом задокументированы. Мы должны положить этому конец», — отметил президент.

Кроме того, президент коснулся вопроса транспортной инфраструктуры города, отметив, что в местах, где были осуществлены переезды, были созданы современные транспортные узлы, а также проведены работы по расширению улиц. В частности, были расширены улицы в районе бывшей «Советсткой». «Транспортная инфраструктура — это не только автомагистрали. Теперь наша пригородная железная дорога вступает в новый этап. В этом году будет запущен кольцевой маршрут. Это, безусловно, уменьшит нагрузку на дороги. Поэтому в центре внимания всегда должны быть правила городского планирования, транспортная инфраструктура, другие коммуникации, архитектурные принципы, сохранение архитектурных стилей, соответствующих городу Баку, улучшение экологической ситуации», — подчеркнул Алиев.

Minval.az