В Москве в офисе Международного благотворительного фонда горских евреев «СТМЭГИ» состоялась встреча вице-президента Российского Еврейского Конгресса, президента фонда Германа Захарьяева с мэром израильского города Акко Шимоном Ланкри, главой «Координационного центра горских евреев-выходцев из Азербайджана» и «Азербайджанского дома в Израиле» Ширином Нехамия Михаэли, старшего тренера израильской боксерской команды Валерия Ильяева и известного израильского эксперта в области международных отношений, исполнительного директора израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма и «Азербайджанского дома в Израиле» Арье Гута.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества и партнерства, положение азербайджанской горско-еврейской общины в Акко, вопрос об официальной закладке второго этажа – «Азербайджанского дома в Израиле», расположенного в израильском городе Акко.

По словам мэра Акко Шимона Ланкри, первый этаж Координационного центра по наследию горских евреев Азербайджана уже эффективно работает и был сдан в марте 2016 года. «Общий бюджет строительства первого этажа составил 1 млн.долларов. Я очень горд тем фактом, что одна из самых многочисленных азербайджанских общин в Государстве Израиль проживает именно в Акко. Несколько лет назад я посетил прекрасную страну Азербайджан и просто влюбился в нее. Будучи в Азербайджане, я убедился, что евреи живут на территории Азербайджана более 2600 лет и здесь никогда не было антисемитизма, и евреи никогда не чувствовали себя иностранцами. Этот исторический факт такого теплого и искреннего отношения к евреям меня просто воодушевил. Азербайджан сегодня является подлинным образцом и настоящей платформой для межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Будучи в Азербайджане, я посетил знаменитую Красную Слободу в Губинском районе Азербайджана, где родился мой друг Герман Захарьяев, и еще раз убедился, что после Израиля, это единственное и уникальное место компактного проживания евреев в мире, это настоящая гордость Азербайджана», — отметил мэр города Акко.

По мнению вице-президента Российского Еврейского Конгресса, президента Международного благотворительного фонда горских евреев «СТМЭГИ» Германа Захарьяева, евреи-выходцы из Азербайджана, где бы они ни проживали, всегда гордятся своей Родиной — Азербайджаном, и уезжая не забывают азербайджанский язык, хранят общие традиции и ценности. «На древней земле Азербайджана с незапамятных времен существовали ислам и иудаизм, огнепоклонничество и христианство. Эта земля и сегодня продолжает излучать невероятное стремление к толерантности и веротерпимости. На протяжении всей истории сосуществования евреев и азербайджанцев невозможно найти случая, когда бы отношения были плохими или напряженными. Евреи могли и сейчас могут добиться в Азербайджане всего, и тому есть множество примеров. Среди евреев Азербайджана были люди престижных профессий – врачи, юристы, журналисты, учителя, профессора и руководители крупных государственных учреждений. Все это еще раз подтверждает, какое теплое и радушное отношение было у азербайджанцев к евреям. Именно исходя из этого факта и посоветовавшись с моими друзьями и единомышленниками среди которых — мэр города Акко Шимон Ланкри, глава «Координационного центра горских евреев-выходцев из Азербайджана» Ширин Нехамия Михаэли и исполнительный директор израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Арье Гут, я принял окончательное решение вместе с руководством города Акко участвовать в закладке и строительстве второго этажа «Азербайджанского дома». Уверен, что решение о закладке и строительстве второго этажа – Азербайджанского дома является естественным и логичным. Я очень горжусь тем фактом, что между мэрией города Акко и азербайджанской общиной горских евреев сложилось такое мощное стратегическое партнерство, и этот успех партнерства необходимо осуществлять и в других городах Израиля, где живет наша община. Я, как выходец из Азербайджана, так же как и мой друг мэр города Акко Шимон Ланкри сделаем все от нас зависящее, чтобы «Азербайджанский Дом в Израиле» стал неотъемлемым и современным символом древнего и мультикультурального города Акко «, – подчеркнул Герман Захарьяев.

Глава азербайджанской общины горских евреев Акко Ширин Нехамия Михаэли поблагодарил Германа Захарьяева за прекрасную инициативу встретиться и обсудить вместе с мэром Шимоном Ланкри перспективы создания «Азербайджанского дома в Израиле», который будет подлинным и реальным общинным координационным центром для выходцев из Азербайджана. » Мы благодарны Всевышнему, что он дал нам возможность родиться, вырасти и жить именно рядом с этим прекрасным, толерантным и гостеприимным азербайджанским народом. Мы гордимся, что мы родились в Азербайджане, на этой благословенной земле, которая стала для нас Родиной-матерью. Есть много проблем, которые выходцам из Азербайджана в Израиле стоит решать, среди которых сохранение и развитие национальных традиций, самобытности языка, культурного наследия азербайджанского народа, помощь в интеграции в израильское общество. Мы, выходцы из Азербайджана – евреи и азербайджанцы, никогда не забывали и не забываем наш родной Азербайджан. «Азербайджанский дом в Израиле» будет осуществлять последовательную деятельность и содействовать всемерной популяризации истории, языка, культуры, национальных и духовных ценностей Азербайджана. Я хотел бы подчеркнуть, что в этом благородном и важном деле участвуют люди, которые не жалеют времени и сил для реализации данного проекта. Думаю, что «Азербайджанский дом в Израиле» будет подлинным и реальным общинным координационным центром для выходцев из Азербайджана», — отметил Ширин Нехамия Михаэли.

Исполнительный директор израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма и «Азербайджанского дома в Израиле» Арье Гут подчеркнул, что сегодня это неопровержимый факт, что ни одна страна на территории Евразии не имеет таких тесных и теплых отношений с Государством Израиль, как Азербайджанская Республика. «Эти отношения могут служить великолепной моделью отношения сотрудничества Израиля с мусульманской страной. Руководство Азербайджана проявляет заботливое отношение к традициям и жизни еврейской общины страны, которое не имеет прецедентов в мире. Несколько лет назад именно под патронатом президента Ильхама Алиева были построены новые синагоги в центре Баку и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. В конце ноября в Баку был возведен памятник Национальному герою Азербайджана, горскому еврею Альберту Агарунову, погибшему в бою за территориальную целостность и независимость Азербайджана. В то же время руководством Азербайджана принято решение о создании в Баку Еврейского культурного центра. Сейчас именно в Азербайджане строится и создается первый в мире Музей горских евреев в знаменитой Красной Слободе. Наряду с этим, на прошлой неделе горские евреи – выходцы из Азербайджана — Год Нисанов, Зарах Илиев и наш друг Герман Захарьяев открыли первый в мире общинный центр горских евреев в Москве, который познакомит с культурой, традицией и языком горских евреев-джуури. Помимо традиционных учебных программ в центре будут отмечаться еврейские праздники и изучается мудрость священных текстов Торы. Закладка и строительство второго этажа «Азербайджанского Дома в Израиле» как показатель тесного сотрудничества мэра города Акко и вице-президента Российского Еврейского Конгресса Германа Захарьяева еще раз доказывает, что евреи и азербайджанцы веками живут как родные братья, они связаны общей историей и судьбой. Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Толерантность и мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского общества. Азербайджан предпринял необходимые усилия по созданию и стимулированию политических и социальных условий для развития и укрепления традиций мультикультурализма и толерантности»,-подчеркнул Арье Гут.

Во время встречи было принято решение об официальном строительстве второго этажа — Координационного центра по наследию горских евреев Азербайджана «Тикватейну – Наша надежда» и «Азербайджанского дома в Израиле», проведении Дней культуры горских евреев, международной научной конференции и «круглого стола», посвященной сохранению языка джуури и праздничного концерта.

Арье Гут

Израильский эксперт в области международных отношений, глава неправительственной организации «Международные проекты для общества», журналист и общественный деятель





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