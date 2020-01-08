Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил украинскому и иранскому коллегам Владимиру Зеленскому и Хасану Роухани соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате крушения украинского авиалайнера возле Тегерана.

«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета возле Тегерана. Выражаю от своего имени и от имени азербайджанского народа искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», — отмечается в текстах соболезнований, опубликованных на сайте азербайджанского лидера.

Minval.az