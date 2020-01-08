9 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных местностях снег, туман. Будет дуть западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az