Состоялись похороны азербайджанского военнослужащего, погибшего в результате нарушения режима прекращения огня подразделениями Вооруженных сил Армении.

Солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Фарзалиев Фарзали Алимовсум оглу похоронен в родном селе Алпы Уджарского района.

В похоронах шехида приняли участие офицеры ГПС, представители руководства и общественности района.

Подразделения ВС Армении совершили очередную провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения войск на армяно-азербайджанской государственной границе. 7 января 2020 года примерно в 14:56 в результате вражеского выстрела из снайперской винтовки в направлении села Гушчу Айрым Газахского района погиб солдат-пограничник Фарзали Фарзалиев.

Minval.az