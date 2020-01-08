В Товузском районе состоялись похороны 10-летней Нармин Гулиевой. Девочка считалась пропавшей без вести, но позже полиция обнаружила ее обгоревший труп.

На похоронах присутствовали близкие Н.Гулиевой, народный депутат Ганира Пашаева, руководство района, передает Report.

Тело Нармин предали земле на кладбище в товузском селе Дондар Гушчу.

Нармин Гулиева считалась пропавшей без вести с 21 ноября 2019 года. 6 января 2020 года было обнаружено обгоревшее тело девочки.

Выяснить личность убийцы или убийц пока не удалось.

Расследования по факту продолжаются.



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