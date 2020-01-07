В министерстве иностранных дел Грузии пока не могут сказать наверняка, планируется ли приезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грузию на министериал глав внешнеполитических ведомств стран Совета Европы, сообщает Первый Канал Грузии.

Министериал запланирован в Тбилиси весной нынешнего года. Место проведения встречи выбрано в связи с тем, что с 27 ноября 2019 года Грузия официально стала страной-председателем Совета Европы. Россия является членом этой организации.

«Грузия, как председатель Совета Европы проведет встречу комитета министров в мае. В связи с организационными вопросами мы работаем в координации с Секретариатом генерального секретаря Совета Европы, и все детали министериала будут определены согласно уставу и процедурам», — заявили в пресс-службе МИД.

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