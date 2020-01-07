Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально открыло во вторник в Баку миссию по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, говорится в информации на сайте организации.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 9 февраля 2020 года.

«Развертывание миссии осуществляется по официальному приглашению властей Азербайджана. Миссию возглавляет посол Питер Тейлер, она состоит из основной группы из 12 экспертов, базирующейся в Баку. БДИПЧ запросило 30 долгосрочных наблюдателей для размещения по всей стране с 14 января, а также 350 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за днем ​​выборов», — отмечается в информации.

Миссия проведет оценку соответствия выборов обязательства ОБСЕ и другим международным стандартам проведения выборов, соблюдение национального законодательства в процессе выборов. «Наблюдатели будут следить за процессом регистрации кандидатов, агитационной деятельностью, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, внедрением правовых рамок и разрешением избирательных споров. В рамках наблюдения миссия также будет следить за освещением кампании в СМИ», — подчеркивается в сообщении.

В день выборов миссия наблюдателей БДИПЧ объединит усилия с делегациями Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов.

«Заявление о предварительных выводах и заключениях будет опубликовано на следующий день после выборов. Окончательный отчет, содержащий итоги всего избирательного процесса и включающий рекомендации, будет опубликован примерно через два месяца после окончания избирательного процесса», — указывает БДИПЧ ОБСЕ.

Minval.az