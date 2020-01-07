Самолет авиакомпании Buta Airways вылетел из аэропорта «Эсенбога» в новый аэропорт Стамбула в 14:00 по бакинскому времени, сообщает Buta Airways.

Как говорится в сообщении авиакомпании, пассажиры, которые должны были вылететь в Баку из аэропорта Сабихи Гёкчен, доставлены на автобусе в новый аэропорт Стамбула и готовятся к вылету.

Напомним, что сегодня в связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен из-за инцидента капитан воздушного судна рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways принял решение сесть в аэропорту Анкары «Эсенбога», где он совершил благополучную посадку в 10:57 по бакинскому времени.

Minval.az