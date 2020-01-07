8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами будет туман, изморось. Юго-западный ветер днем перейдет в северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-13 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 10-13 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм до 760 мм ртутного столба, ночью и днем относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых южных районах ожидаются переменные осадки, в горных территориях возможен снег.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в отдельных южных районах прогнозируются переменные осадки, в горных территориях есть вероятность снега. В некоторых местах будет туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Minval.az