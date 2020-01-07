В связи с закрытием аэропорта Сабихи Гёкчен из-за инцидента капитан воздушного судна рейса J2-9103 авиакомпании Buta Airways принял решение сесть в аэропорту Анкары «Эсенбога», где он совершил благополучную посадку в 10:57 по бакинскому времени, сообщает Buta Airways.

Ожидается, что после получения разрешения из аэропорта Сабихи Гёкчен, экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.

Как сообщалось ранее, Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен временно закрыт для вылетов после того, как пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Вылеты в аэропорту отменены до 11:20 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

Minval.az