В ночь на 11 января произойдет первое в 2020 году лунное затмение.

Как сообщили АПА в Шамахинской обсерватории имени Н.Туси, это будет полутеневое затмение.

Явление начнется в 21:08 и завершится в 01:12. Максимальное затмение будет наблюдаться в 23:11.

Это небесное явление можно наблюдать в Азии, Австралии, Европе, на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки. На некоторых территориях видимо все затмение, в других областях Луна будет всходить или заходить. Лунное затмение будет наблюдаться и в Азербайджане. Затмение полутеневое, и его трудно отличить от обычного полнолуния, поскольку Луна становится чуть темнее во время максимальной фазы.

Отметим, в 2020 году ожидаются 4 лунных затмения. По причине того, что все затмения будут полутеневыми, увидеть их невооруженным глазом будет сложно.

Minval.az