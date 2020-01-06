Эксперты Британского общества бэкпекеров — самостоятельных туристов, готовых путешествовать с минимальным комфортом за скромные деньги — составили рейтинг стран с наибольшим потенциалом для развития приключенческого туризма. Об этом пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на Lonely Planet.

Россия в рейтинге заняла почетное восьмое место. Из стран Кавказа в топ-10 попал Азербайджан, из государств Центральной Азии — Казахстан (пятое место) и Узбекистан (шестое место). Попали в список также Саудовская Аравия, Пакистан и Иран — вторая, третья и четвертая позиции соответственно.

Лидером рейтинга эксперты признали Алжир.

Кроме того, в топ-10 вошли также Босния и Герцеговина (7-е место) и Эфиопия (9-е место).

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