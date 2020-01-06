7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха составит 3-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 764 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 80-90%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется западный ветер.

Ночью ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Minval.az