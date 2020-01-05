В Азербайджане завершается размещение списков избирателей на информационных досках для ознакомления избирателей и дополнительных разъяснений в связи с досрочными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля.

Согласно Календарному плану действий и мер в связи c проведением в Азербайджане досрочных парламентских выборов, списки должны быть размещены участковыми избирательными комиссиями не менее чем за 35 дней до дня голосования, то есть до 5 января 2020 года, сообщает Trend.

Кроме этого, срок утверждения текста, формы, количества и требований, связанных с подготовкой бюллетеней для голосования, также истекает 5 января. Требования должны быть утверждены Центральной избирательной комиссией не менее чем за 35 дней до дня голосования, то есть до 5 января 2020 года.

Minval.az