«В связи с нарушением требований законодательства Министерство по чрезвычайным ситуациям решило приостановить строительные работы на рынке стройматериалов «EuroHome».

Об этом сообщил начальник отдела Государственной службы пожарной охраны (ГСПО) Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полковник внутренней службы Эльнур Бабаев.

Он отметил, что несоблюдение норм и правил пожарной безопасности привело к тому, что пожар, начавшийся в «EuroHome» быстро распространился на большую площадь, нанес крупный ущерб владельцу объекта и лицам, арендовавшим торговые площади, передает АПА.

Начальник отдела сказал, что следовало учесть эти нормативные требования при проектировании объекта: «Но владелец объекта не представил проектную документацию в соответствии с Законом о пожарной безопасности для экспертизы в ГСПО, строительство и эксплуатация осуществлялись без согласования со Службой. На данный момент проводятся строительные работы на тех участках рынка «EuroHome», которые пришли в негодность после пожара. Несмотря на то, что прошло менее месяца, руководство объекта не сделало должных выводов из пожара, начаты новые строительные работы без согласования с Государственной службой пожарной охраны МЧС. В связи с нарушением требований законодательства МЧС приняло решение о приостановке строительных работ на объекте».

Э.Бабаев добавил, что в ходе строительства торговых центров «Бина» и «Садарак», функционирующих в городе Баку было проявлено пренебрежение к нормам пожарной безопасности.

Напомним, что 10 декабря прошлого года на рынке стройматериалов «EuroHome» в Бинагадинском районе города Баку произошел пожар. Для тушения пожара на территорию были привлечены 29 единиц техники и 150 человек личного состава Государственной службы пожарной охраны МЧС, 16 единиц техники и 200 человек личного состава Службы спасения особого риска, 3 вертолета и 1 самолет «BE-200СS» авиационного отряда, 3 единицы техники и 53 человека личного состава войск Гражданской обороны. По предварительным данным, сгорело примерно 2 га территории рынка площадью 5 га. Остальная часть рынка и прилегающие строения, в том числе жилые дома были защищены от огня.

Minval.az