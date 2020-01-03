«В следующем году путем расширения многовекторного сотрудничества на международных платформах различных форматов будет продолжен независимый внешнеполитический курс, направленный на укрепление благосостояния и могущества нашего государства, и основанный на национальных интересах».

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2019 года, передает АПА.

«Урегулирование самой болезненной проблемы нашей страны — армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики останется главной задачей. В достижении целей внешней политики МИД будет руководствоваться идеей «независимой внешней политики на основе национальных интересов и справедливости», подчеркнутой президентом Ильхамом Алиевым», — отмечается в пресс-релизе.

Minval.az