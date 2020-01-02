Популярные исполнители Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров представили клип на песню Can, canım Azərbaycanım.

Автором текста песни является Олег Влади, музыку написал певец и клипмейкер Алишеру. Он является и режиссером клипа.

Minval.az