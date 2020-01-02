Популярные исполнители Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров представили клип на песню Can, canım Azərbaycanım.
Автором текста песни является Олег Влади, музыку написал певец и клипмейкер Алишеру. Он является и режиссером клипа.
Популярные исполнители Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров представили клип на песню Can, canım Azərbaycanım.
Автором текста песни является Олег Влади, музыку написал певец и клипмейкер Алишеру. Он является и режиссером клипа.
Дата: 2020/01/02 10:19
Раздел: Life-style, Азербайджан
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