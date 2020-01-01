Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился с поздравлением к азербайджанскому народу в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Выступление президента передали по Азербайджанскому государственному телевидению (AZTV), Общественному телевидению (İTV) и частным телеканалам.

«-Дорогие соотечественники.

2017 год остается позади. Все задачи, поставленные в начале года, были выполнены, в Азербайджане обеспечена стабильность. Источником стабильности является единство народа и власти. Происходящие в мире негативные процессы, кровавые столкновения, войны, конфликты свидетельствуют о том, что там, где нет стабильности, о развитии не может быть и речи. В 2017 году азербайджанский народ жил в условиях стабильности.

В этом году еще более расширились наши международные связи. Число стран, желающих сотрудничать с нами, с каждым днем растет. Азербайджан показывает себя в мире как достойный и надежный партнер. На еще более высокий уровень поднялись наши связи с соседними странами. Эти связи очень важны для любой страны, и для нас тоже. Дружественные связи со всеми соседями на основе взаимного уважения оказывают позитивное влияние на региональную стабильность.

Азербайджан в этом году активно участвовал в рамках Организации исламского сотрудничества и внес ценный вклад в развитие, усиление исламской солидарности. Как вам известно, 2017 год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности», в течение этого года были проведены очень важные мероприятия как в стране, так и за рубежом. В то же время в этом году на новую ступень поднялись наши связи с Европейским Союзом, начались переговоры по новому соглашению. Как вам известно, прошлый год был объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма». Азербайджан играет важную роль в развитии межрелигиозного, межкультурного диалога, и считаю, что в этой области он стал одним из центров в мировом масштабе.

В этом году я совершил более 20 зарубежных визитов. В рамках этих визитов я отстаивал национальные интересы Азербайджана. Могу сказать, что наши связи с зарубежными партнерами еще раз показывают, что у Азербайджана очень позитивный имидж и репутация в мировом масштабе.

Основной задачей нашей внешней политики является справедливое урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Хотя результатов в этом направлении нет, считаю, что в 2017 году наши позиции еще более упрочились. Прежде всего, должен отметить, что мировая общественность не признала надуманный «референдум», проведенный сепаратистским режимом. Ни соседние страны, ни Европейский Союз, ни одна другая страна не признали этот надуманный «референдум», продемонстрировав таким образом, что весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. И это естественно, потому что Нагорный Карабах является нашей исконной исторической землей. Азербайджанский народ веками жил, творил, строил на этих землях. Просто коварные соседи уничтожили наши исторические, религиозные памятники, и эти земли уже много лет находятся под оккупацией.

Считаю, что второй важный вопрос заключается в том, что Армения безоговорочно присоединилась к переговорам, несмотря на то, что выдвигала условия. Ни одно условие, выдвинутое Арменией после апрельского поражения, не было принято Азербайджаном. Переговоры были безоговорочно возобновлены. Надеюсь, что в результате переговоров мы можем добиться решения этого вопроса. Конечно, мощный экономический и военный потенциал еще более укрепляет нашу позицию на переговорах. После апрельского поражения Армения все еще не смогла прийти в себя. Считаю, что это поражение должно послужить им хорошим уроком, еще раз показать всему миру, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией.

После нашей апрельской победы на находившихся в свое время под оккупацией землях Агдеринского, Джебраильского, Физулинского районов развевается азербайджанский флаг. Настанет день, когда наш флаг будет развеваться на всех землях, которые сегодня все еще остаются под оккупацией, в том числе в Шуше. Основание говорить это дает непоколебимая воля азербайджанского народа, политика руководства Азербайджана.

В этом году после долгого перерыва в село Джоджуг Мерджанлы вернулась жизнь. Развитие Джоджуг Мерджанлы – символ нашего несгибаемого духа. На протяжении многих лет жители этого села проживали в других местах. Но после того, как Азербайджанское государство возвело там поселок, они вернулись на родные земли. Восстановление Джоджуг Мерджанлы – источник нашей гордости. Сегодня там возведен прекрасный поселок, состоящий из 150 домов, построены школа, медицинский пункт, детский сад и мечеть, являющаяся аналогом Шушинской мечети, разрушенной нашими соседями-варварами.

Должен отметить, что в этом году в решении проблем вынужденных переселенцев произошло еще одно очень важное, могу сказать, историческое событие. В находившемся в свое время под оккупацией поселке Шихарх открылся городок, построенный для 1170 семей. Это важное событие, с одной стороны, свидетельствует о том, что проблемы вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания. С другой стороны, оно показывает, что на освобожденных от оккупации землях Азербайджан строит новую жизнь, возводятся новые общественные, жилые здания, и тысячи переселенцев возвращаются на эти земли.

Наш военный потенциал и в этом году находился в центре внимания. Все, что необходимо нашей армии, мы решили. Сегодня все международные рейтинги показывают, что Азербайджанская армия входит в число сильных армий не только в регионе, но и в мировом масштабе. Враг знает и должен знать это. Все необходимые меры для строительства армии будут приниматься и впредь, приобретаются и будут приобретаться новая техника, вооружения, самые современные боевые средства.

Конечно, для выполнения всех стоящих перед нами задач необходима сильная экономика. В этом году мы очень активно работали и в этом направлении. 2017 год останется в истории как год глубоких, коренных и результативных экономических реформ. Несмотря на то, что цены на нефть все еще находятся на низком уровне и добыча нефти в Азербайджане падает, в результате проведенных реформ Азербайджан смог с честью выйти из сложной ситуации. Это отмечают и влиятельные международные организации. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума Азербайджан по конкурентоспособности экономик стран находится на 35-м месте в мировом масштабе. Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что проводимые в нашей стране очень серьезные реформы дают прекрасные результаты.

В этом году ненефтяной сектор экономики увеличился более чем на 2 процента, ненефтяная промышленность нашей экономики – более чем на 3 процента, а сельское хозяйство – более чем на 4 процента. Считаю, что для нынешних условий это очень хороший результат. Уверен, что в 2018 году цифры будут еще выше. В то же время мы рационально использовали и наши валютные резервы. Несмотря на падение цен на нефть, нам удалось увеличить наши валютные резервы, причем в значительной степени. Наши валютные резервы выросли более чем на 4,5 миллиарда долларов. Это – наш стратегический запас, один из факторов, предоставляющих нам как экономическую, так и политическую независимость, укрепляющих их.

В этом году стремительно развивались регионы Азербайджана. Я совершил в этом году более 30 поездок в регионы. Созидательная работа и благоустройство повсюду радуют глаз.

В этом году в нефтегазовом секторе произошли исторические события. Был решен вопрос продления срока эксплуатации нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли». Этот контракт будет в силе до 2050 года и принесет нашей стране миллиардные доходы. Только выплачиваемый Азербайджану бонус превышает 3 миллиарда долларов. Реализация Южного газового коридора, можно сказать, вступила в последнюю стадию. В следующем году ожидается открытие проекта TANAP. Это тоже историческое событие. Азербайджан становится очень важным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы.

В нынешнем году нашел решение другой исторический проект, в Баку состоялась церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Этот железнодорожный проект соединяет континенты. Баку-Тбилиси-Карс станет самым коротким и надежным путем между Азией и Европой, на протяжении десятилетий после этого будет приносить Азербайджану как экономические, так и политические дивиденды. Азербайджан превращается в важную транзитную страну. Если отметить и транспортный коридор Север-Юг, то можно увидеть, что Азербайджан становится стратегическим транспортным центром в мировом масштабе, несмотря на то, что у нас нет выхода к открытым морям.

В этом году наши спортсмены порадовали нас победами. На IV Играх исламской солидарности, проведенных в Баку на высочайшем уровне, азербайджанские спортсмены были удостоены первого места. Завоевать первое место во всем мусульманском мире – огромное историческое достижение. Если вспомнить Европейские игры 2015 года, то и там азербайджанская команда заняла второе место. То есть это еще раз показывает, что Азербайджан является сильной спортивной державой.

Нынешний год был объявлен в Азербайджане «Годом исламской солидарности». Азербайджан, как всегда, вносит вклад в укрепление исламской солидарности во всех вопросах. Не стал исключением и этот год.

Словом, 2017 год был успешным для нашей страны, уверен, что и следующий год будет успешным. Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником азербайджанцев всего мира.

Уважаемые соотечественники, еще раз сердечно поздравляю вас в Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, желаю вам здоровья, счастья.

С праздником!»

Minval.az