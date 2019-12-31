1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Как сообщает со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем — 10-14 градусов тепла, в Баку ночью — 5-7, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность — 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в первой половине дня в Дашкесан-Гедабекской зоне возможны осадки. В отдельных местах будет туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем — 9-14 градусов тепла, в горах ночью — 0-5 градусов мороза, днем — 2-7 градусов тепла.

Minval.az