В канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ввела в строй еще одну АЗС в Румынии.

Как сообщили Report в SOCAR Petroleum SA, 44-ая АЗС под брендом SOCAR открылась в Крайове на юго-западе страны, на автомагистрали в направлении Сербии и Болгарии.

Это вторая по счету АЗС в данном регионе. Здесь установлены три счетчика, способные одновременно обслужить 4 малых транспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины, а также зарядная станция для электромобилей. В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются местная и азербайджанская продукция.

Сеть АЗС SOCAR охватывает 21 регион Румынии. Пункты открыты в Ботошани, Сучаве, Нямце, Яссы, Бихоре, Бузэу, Бакэу, Вранче, Тимише, Илфове, Клуже, Вылче, Араде, Арджеше, Быстрице-Насау, Хунедоаре, Сибиу, Бухаресте, Брашове, Сату-Маре и Крайове.

SOCAR действует в Румынии через свою дочернюю компанию — SOCAR Petroleum SA, которая учреждена в 2011 году.

Minval.az