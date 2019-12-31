Согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года руководство Министерства обороны посетило воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на освобожденных в ходе апрельских боев на Талышском направлении передовых позициях, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.

Выражая свои поздравления и наилучшие пожелания личному составу в связи с праздниками, Министр обороны наградил отличившихся на службе военнослужащих, вручил им ценные подарки и праздничные гостинцы.

Побеседовав с солдатами за чайным столом, министр поинтересовался работами по улучшению социально-бытовых условий личного состава, проходящего службу на передней линии и дал соответствующие указания.

Затем Министр обороны, посетив мобильный госпиталь, встретился с солдатами, проходящими здесь курс лечения и персоналом военно-медицинского учреждения, поздравил их с праздниками и вручил подарки.

Minval.az