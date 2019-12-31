Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.

По словам Падалки, который суммарно провел в космосе рекордные в мире 878 суток, отрасль сдала за последние 20 лет. Он назвал первой причиной этого технологическое отставание, так как российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Также космонавт рассказал, что корабль «Союз» хоть и надежен, но давно устарел, его все время модернизируют.

Второй причиной космонавт назвал неэффективное использование выделяемых средств. Также, по словам Падалки, России не хватает квалифицированных специалистов из-за перекоса в сторону управленцев, юристов и экономистов. «Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза», — заявил космонавт. Из пилотируемой космонавтики, по его словам, в России не создали ничего нового.

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