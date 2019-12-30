В Министерстве оборонной промышленности (МОП) состоялось совещание по итогам 2019 года.

На заседании под председательством министра оборонной промышленности Мадата Гулиева были обсуждены итоги деятельности подчиненных объединений и предприятий за 2019 год и предстоящие вопросы.

Было отмечено, что за истекший период на предприятиях Министерства оборонной промышленности произведено и передано Вооруженным Силам современное оружие, боеприпасы, военная техника, инженерно-технические средства и другая продукция оборонного назначения, передает АПА.

Отмечено, что Министерством оборонной промышленности продолжается целенаправленная работа по реализации новых проектов с целью обеспечения Национальной армии видами оружия нового поколения.

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