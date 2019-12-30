31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами ожидается дождь, который прекратится днем. Утром будет туман, ветер северный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Абшеронском полуострове ночью — 5-8, днем — 10-14, в Баку ночью — 6-8, днем — 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в ряде восточных районов ожидается дождь, в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью 2-7, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

Minval.az