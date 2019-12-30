В связи с днем солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря в 00:00 на территории Национального приморского парка будет организован грандиозный фейерверк.

Об этом сообщили в Исполнительной Власти города Баку, передает АПА.

Центральные улицы города, территория Национального приморского парка и другие парки украшены, установлены елки, различные новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных персонажей, деревья украшены ламповыми гирляндами, в различных местах организованы праздничные ярмарки.

Исполнительная Власть города Баку приглашает жителей и гостей города 31 декабря в 00:00 в Национальный приморский парк посмотреть фейерверк.

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