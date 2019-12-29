Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об обеспечении продолжения проекта «О внедрении инклюзивного образования на уровне начального образования» на уровне общего среднего образования.

В соответствии с приказом, Управлению образования города Баку (УОБ) поручено обеспечить продолжение проекта «О внедрении инклюзивного образования на уровне начального образования» на уровне общего среднего образования в пилотных учебных заведениях – средней общеобразовательной школе №202 Наримановского района, школе-лицее №220 Низаминского района, средней общеобразовательной школе №138 Хатаинского района и школе-лицее №252 Сабунчинского района.

УОБ должна обеспечить оказание логопедических услуг дефектологами-логопедами из расчета 1 дефектолог-логопед на каждые 5 учащихся в пилотных учебных заведениях, передает АПА.

Управление капитального строительства и снабжения примет меры по обеспечению учебными пособиями и необходимым оборудованием инклюзивных классов пилотных учебных заведений, инфраструктурой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

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