Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля 2020 года, до сих пор обратились 1808 человек.

Об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, 350 человек выдвинуты 18 политическими партиями: «11 человек выдвинуты инициативными группами, 1447 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке», передает АПА.

М.Панахов отметил, что уже утверждено выдвижение кандидатур 1348 человек: «Из них 1142 человека уже получили подписные листы, 159 человек вернули подписные листы, 27 человек зарегистрированы кандидатами в депутаты. Из зарегистрированных в кандидаты в депутаты один человек — член политической партии. 74 человека приостановили свое участие в выборах».

Minval.az