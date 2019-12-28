Впервые в Азербайджане в Губе создается «умный сад», в котором будут применяться современные технологии. Во фруктовом саду площадью 15 гектаров контроль будут осуществлять всего 3 человека. Агротехнический уход в этом саду будет управляться удаленно по телефону или компьютеру.

Научно-Исследовательский Институт плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства приступил к реализации нового проекта. Как сообщили АПА в пресс-службе института, выращивание фруктового сада в рамках проекта «Умный сад» будет полностью автоматизировано, будет применено компьютерное управление.

Во фруктовом саду будут выращены различные виды фруктовых деревьев, включая яблоки, груши, айву, персики и вишни. Уже начался процесс посадки саженцев.

В «умном саду» также создается защитная система против солнца, града и мороза. Тем самым будет предотвращена потеря продукта.

Основным преимуществом этих садов является то, что урожайность вырастет на 25 процентов, а количество работающих в саду будет сведено к минимуму. После закладки сада всего 3 человека — инженер по орошению, механизатор и агроном будут контролировать процесс посева.

Полное формирование «умного сада», подключение выращивания к автоматизированной системе управления завершится к концу января.

Minval.az