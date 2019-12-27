Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении последовательности применения обязательного медицинского страхования по территориальным единицам».

Как сообщили в Кабмине, постановление подготовлено в целях обеспечения исполнения пункта 2.2 Указа президента Азербайджанской Республики от 24 декабря 2019 года № 898

Согласно последним изменениям в законе Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» предусмотрено поэтапное применение обязательного медицинского страхования по административным территориальным единицам страны, передает АПА.

Постановление Кабинета Министров определяет эти этапы и конкретизирует сроки перехода на обязательное медицинское страхование в городах и районах страны. В постановлении предусматривается проведение этого процесса в следующие 4 этапа и его завершение в 2020 году.

1. В январе-марте 2020 года в городах и районах Нахчыванской Автономной Республики, городе Мингячевире, Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Хызинском, Шамахинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Гобустанском, Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Гейчайском, Уджарском, Зардабском, Кюрдамирском, Евлахском и Агдашском районах (население 2,234,800 человек);

2. В апреле-июне 2020 года в городах Гянджа, Нафталан, Ханкенди, Гёйгёль, Геранбой, Дашкесан, Самух, Шамкир, Газах, Агстафа, Гедабей, Товуз, Барда, Тертер, Агдам, Агджабеди, Физули, Бейлаган, Ходжалы, Шуша, Лачин, Ходжавенд, Кяльбаджар, Агдере, Джебраил, Физули, Губадлы и Зангилан (население 2,113,400 человек);

3. В июле-сентябре 2020 года в городе Ширване, Лянкяранском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском, Астаринском, Джалилабадском, Сальянском, Нефтчалинском, Билясуварском, Имишлинском, Саатлинском, Гаджигабульском и Сабирабадском районах (население 1,844,100 человек);

4. В октябре-декабре 2020 года в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе (население 2,833,200 человек).

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