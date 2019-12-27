В рамках уголовного дела по факту гибели двух и отравлении еще четырех человек после употребления спиртных напитков, арестованы двое. Об этом говорится в совместном сообщении Минздрава, Агентства пищевой безопасности и Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, жители Баку Сархан Байрамов и Мустафа Мустафаев 24 декабря с диагнозом «тяжелое острое пероральное отравление метиловым спиртом» были госпитализированы в Клинический медцентр, где спасти их не удалось.

С диагнозом «алкогольное отравление» были госпитализированы: Джалал Гамзаев, Санан Теймуров, Эльвин Теймуров и Нурлан Набиев.

По указанным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 200.4 (обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции ) и 314.2 (халатность) УК, передает агентство «Туран».

В ходе следствия Бакинской прокуратуры возникли обоснованные подозрения, что заведующий рестораном «Baku City» Физули Алыев и Хаял Джафаров продали ресторану «Everest» спиртные напитки «Chivas Regal 12». От употребления этого напитка скончались и пострадали указанные лица.

Анализ этого спиртного показал, что содержание метилового спирта, обладающего сильным токсическим эффектом, во много раз превосходит допустимую норму (76,6%).

Алыев и Джафаров привлечены к ответственности по нескольким статьям УК и арестованы, следствие продолжается.

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